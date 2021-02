Mondragone | muore in modo terribile | lascia due figli piccoli

Leggi su chenews

(Di venerdì 5 febbraio 2021) L’uomo stava rientrando alla sua abitazione dopo il lavoro, ma è stato violentemente travolto da un tir ed è deceduto. luigi ciaramella Stava tornando a casa dalla sua famiglia Luigi Ciaramella, il geometra di 41 anni morto in unincidente, schiantatosi contro un tir. Ciaramella era appena uscito da lavoro la sera del 4 febbraio, sulla Strada Statale Domitiana, nei pressi di, in provincia di Caserta. Stava rincasando, ed a un certo punto… ilschianto contro un enorme tir, violentissimo! Luigi non ce l’ha fatta a sopravvivere all’impatto terrificante, è morto all’interno della sua vettura, tra le lamiere distrutte dell’automobile. Non è servito a nulla la corsa dei Vigili del fuoco per tirarlo fuori da li. Luigi lavorava a, come Geometra del cimitero della ...