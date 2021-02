Michele Bravi a Verissimo racconta tutto: “Lo amavo ma l’ho lasciato andare” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Torna l’appuntamento con Verissimo domani, sabato 6 febbraio, alle 16:00 su Canale5. Grande ospite della prossima puntata, come sempre intervistato da Silvia Toffanin, sarà Michele Bravi. “Ho attraversato un momento di buio enorme – racconterà il cantante – Oggi ritorno a vedere le cose”. E ancora: “Ho capito di amare il mio ex-ragazzo quando l’ho lasciato … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 5 febbraio 2021) Torna l’appuntamento condomani, sabato 6 febbraio, alle 16:00 su Canale5. Grande ospite della prossima puntata, come sempre intervistato da Silvia Toffanin, sarà. “Ho attraversato un momento di buio enorme – racconterà il cantante – Oggi ritorno a vedere le cose”. E ancora: “Ho capito di amare il mio ex-ragazzo quando… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

VEVO_IT : Il nuovo album di @michele_bravi è finalmente fuori ?? Non perdetevi qui i visual di tutte le tracce de… - rtl1025 : In diretta su RTL 102.5 @michele_bravi ci racconta del nuovo disco 'La geografia del buio' ???? Segui la diretta… - rtl1025 : ?? Domani, martedì 2 febbraio ? Ore 15.10 ?? Michele Bravi ospite a #TheFlight - RevenewsI : .@michele_bravi annuncia le date de 'La Geografia del Buio Tour' e commenta che «c'è bisogno di spettacoli e sarà u… - intommosgang : ho deciso di comprarmi i biglietti per Michele Bravi ed i 5sos -