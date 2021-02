M5s | Lannutti twitta articolo su ‘Draghi e l’alta finanza massonica’

(Di venerdì 5 febbraio 2021) ROMA – Nel gennaio 2019 il senatore M5S Elio Lannutti inciampò in un tema a dir poco scandaloso, rilanciando un articolo che parlava delle “13 famiglie che comandano il mondo” derivando dal “Gruppo dei Savi di Sion”, tema legato ai famigerati ‘Protocolli dei Savi di Sion’. Si trattava di un falso creato dall’Ochrana, la polizia segreta zarista, nei primi anni del 1900, tra i testi base dell’antisemitismo vecchio e nuovo. Il post era del 20 gennaio 2019 e Lannutti, a onor del vero, all’infuriare delle polemiche, lo rimosse scusandosi: “Condividere un link non significa condividere i contenuti, da cui comunque prendo le distanze- scrisse- Ci tengo a sottolineare che non sono, ne’ sarò mai antisemita“.

'La stragrande maggioranza del gruppoal Senato è per il no a Draghi', ha confermato il senatore Elioche ricorda 'la macelleria sociale' di Mario Monti per dire che 'Draghi è peggio'. ...la stragrande maggioranza del gruppoal Senato è per il no a Draghi", conferma ai microfoni di 'Fanpage' il senatore Elio: "Un governo politico con l'ex presidente della Bce è un'...A guardare gli avvenimenti della politica italiana, con l’attuale legislatura il sostantivo “coalizione” sembra aver perso di senso.Non sappiamo se per poche ore o se l’effetto durerà più a lungo. Se domani si risveglieranno tutti sudati, come dopo un incubo. Ma le parole pronunciate ieri da Giuseppe Conte prima di traslocare da P ...