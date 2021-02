LIVE Sci alpino, Discesa Garmisch in DIRETTA: grandissimo Dominik Paris, è primo davanti a Feuz! Innerhofer 4° (Di venerdì 5 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.55 Lo svizzero Carlo Janka si difende bene specialmente nel tratto centrale, rimanendo sui 4 decimi di distacco. Conclude sesto a 1.02 alle spalle del nostro Innerhofer. Pronto per il via il suo connazionale Niels Hintermann. 11.52 Dominik Paris comanda la Discesa di Garmisch con il tempo di 1:33.81. L’altoatesino vanta 37 centesimi sullo svizzero Beat Feuz e 40 sull’austriaco Matthias Mayer. Quarto il suo connazionale Max Franz a 42, davanti al nostro Christof Innerhofer, quinto a 72. Sesto lo statunitense Travis Ganong a 1.10, settimo il francese Johan Clarey a 1.18, ottavo l’austriaco Vincent Kriechmayr a 1.23. 11.51 Max Franz, il più veloce ieri nella prova, scatta non al meglio e lascia ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.55 Lo svizzero Carlo Janka si difende bene specialmente nel tratto centrale, rimanendo sui 4 decimi di distacco. Conclude sesto a 1.02 alle spalle del nostro. Pronto per il via il suo connazionale Niels Hintermann. 11.52comanda ladicon il tempo di 1:33.81. L’altoatesino vanta 37 centesimi sullo svizzero Beat Feuz e 40 sull’austriaco Matthias Mayer. Quarto il suo connazionale Max Franz a 42,al nostro Christof, quinto a 72. Sesto lo statunitense Travis Ganong a 1.10, settimo il francese Johan Clarey a 1.18, ottavo l’austriaco Vincent Kriechmayr a 1.23. 11.51 Max Franz, il più veloce ieri nella prova, scatta non al meglio e lascia ...

