Lino Banfi, quel rapporto unico e indissolubile (Di venerdì 5 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Lino Banfi ha voluto raccontare quel rapporto unico e indissolubile che lo lega ad una persona. Di chi stiamo parlando? Lino Banfi, questa sera, in prima serata, sarà protagonista del film “L’insegnante balla… con tutta la classe“, in onda su Cine34. La pellicola è diretta da Giuliano Carnimeo e vede tra il cast accanto al Leggi su youmovies (Di venerdì 5 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha voluto raccontareche lo lega ad una persona. Di chi stiamo parlando?, questa sera, in prima serata, sarà protagonista del film “L’insegnante balla… con tutta la classe“, in onda su Cine34. La pellicola è diretta da Giuliano Carnimeo e vede tra il cast accanto al

hodordue : @rimbvaud Guarda io abito al nord, Purtroppo non ho mai messo piede in Puglia, Non conosco l'accento di Gravina e… - mig_box : Parafrasando un vecchio film di Lino Banfi, con la sua comunicazione è come se Conte avesse detto a Draghi 'vai ava… - Fabbrix1899 : @CarloMazzone795 Grande Carletto!Uomo vero!Ricordo la battuta quando sei entrato nel Mondo del Cinema con Lino Banf… - KlaraMurnau : RT @AndreaGalastro: se emily in paris è stata nominata ai #goldenglobes, allora date un cazzo di premio oscar a lino banfi per la sua magis… - markimarkitos : @DiReddito @AntonelloAnto67 in pugliese : bast cossì !!! lino banfi si sta scompisciando ?????? -