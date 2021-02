L’ex preparatore di Ronaldo: “Può restare ad alti livelli fino a 40 anni come Ibrahimovic” (Di venerdì 5 febbraio 2021) L’ex preparatore di Carlo Ancelotti, Giovanni Mauri, che ha allenato anche Cristiano Ronaldo ai tempi del Real Madrid, ha rilasciato un’intervista a ‘Tuttosport’ nel giorno del trentaseiesimo compleanno del portoghese: “Quando è arrivato in Italia, dissi subito che era un atleta fuori dalla norma e che avrebbe solo avuto bisogno di un po’ di tempo per adattarsi. Adesso che l’ha fatto segna di più. Questi anni alla Juventus lo confermano come una delle più importanti figure calcistiche di sempre. Il rinnovo di CR7 lo porterebbe a giocare fino a 38 anni? Ho allenato diversi quarantenni, come Maldini o Costacurta. E al Psg anche Ibrahimovic ed ero sicuro che sarebbe arrivato a giocare fino a 40 ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 febbraio 2021)di Carlo Ancelotti, GiovMauri, che ha allenato anche Cristianoai tempi del Real Madrid, ha rilasciato un’intervista a ‘Tuttosport’ nel giorno del trentaseiesimo compleanno del portoghese: “Quando è arrivato in Italia, dissi subito che era un atleta fuori dalla norma e che avrebbe solo avuto bisogno di un po’ di tempo per adattarsi. Adesso che l’ha fatto segna di più. Questialla Juventus lo confermanouna delle più importanti figure calcistiche di sempre. Il rinnovo di CR7 lo porterebbe a giocarea 38? Ho allenato diversi quarantenni,Maldini o Costacurta. E al Psg ancheed ero sicuro che sarebbe arrivato a giocarea 40 ...

