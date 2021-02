Infortunio Vidal: le condizioni del centrocampista dell’Inter (Di venerdì 5 febbraio 2021) , uscito durante l’intervallo del match contro la Fiorentina per un problema muscolare Brutte notizie per l’Inter in occasione del match contro la Fiorentina. Arturo Vidal è stato costretto alla sostituzione dopo aver rimediato una botta alla gamba sinistra. Il centrocampista cileno, rimasto negli spogliatoi al termine dell’Intervallo, ha chiesto il cambio in via precauzionale. Nelle prossime ore verranno effettuati accertamenti clinici per stabilire l’entità dell’Infortunio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) , uscito durante l’intervallo del match contro la Fiorentina per un problema muscolare Brutte notizie per l’Inter in occasione del match contro la Fiorentina. Arturoè stato costretto alla sostituzione dopo aver rimediato una botta alla gamba sinistra. Ilcileno, rimasto negli spogliatoi al terminevallo, ha chiesto il cambio in via precauzionale. Nelle prossime ore verranno effettuati accertamenti clinici per stabilire l’entità dell’. Leggi su Calcionews24.com

