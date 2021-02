Il governo Draghi prende forma: sarà un mix tecnico - politico? Proseguono le consultazioni (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 febbraio 2021 - Comincia il secondo giorno di consultazioni per Mario Draghi . Il premier incaricato che ieri ha avuto una lunga ed intensa giornata incontrando le forze politiche minori e ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 febbraio 2021 - Comincia il secondo giorno diper Mario. Il premier incaricato che ieri ha avuto una lunga ed intensa giornata incontrando le forze politiche minori e ...

matteosalvinimi : Se qualcuno a sinistra ha in mente la riedizione del governo Conte, cambiando Conte con Draghi, non ci interessa. - borghi_claudio : Articolo di dieci anni fa. Vale ancora adesso, parola per parola. E vale ancora di più quando il vero strumento di… - matteosalvinimi : Entrare nel governo? Per fare cosa e con chi? Con Draghi parleremo di salute, scuola e lavoro, di vita reale, di pe… - atarquini2 : RT @Maumol: Incarico a Draghi: dopo i sì di Pd e Italia Viva, Conte sblocca i 5 Stelle e anche Salvini non esclude di sostenere il presiden… - assurdistan : Su un punto #Salvini è categorico: il governo italiano deve occpuarsi dell’Italia. #Draghi è avvertito. -