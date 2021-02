Grande Fratello VIP: Dayane Mello lascia temporaneamente la casa (Di venerdì 5 febbraio 2021) La modella brasiliana, dopo la tragedia della morte del Fratello Lucas a soli 27 anni, ha lasciato la casa del Grande Fratello. La finalista, per motivi personali, ha deciso di interrompere temporaneamente la sua permanenza all’interno della casa per stare vicina alla famiglia in questo momento di profondo dolore. A comunicarlo è proprio il GF Vip attraverso i propri canali social. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 5 febbraio 2021) La modella brasiliana, dopo la tragedia della morte delLucas a soli 27 anni, hato ladel. La finalista, per motivi personali, ha deciso di interromperela sua permanenza all’interno dellaper stare vicina alla famiglia in questo momento di profondo dolore. A comunicarlo è proprio il GF Vip attraverso i propri canali social. su Il Corriere della Città.

LucaBizzarri : Qualcuno ha chiesto a l’ex portavoce del Presidente del Consiglio dei Ministri se nelle sue intenzioni ci sia quell… - stanzaselvaggia : Ammazza oh. Quelli che fino a ieri chattavano con Casalino che manco con la fidanzata oggi resuscitano perfino i su… - GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - EireenViolet : DAYANE,l'uscita lampo dal GfVip. Chi ha incontrato dopo il grave lutto! 'Era un anno che ero felice,avevo superato… - NovecentoV : A me frega poco se su canale 5 vada in onda il grande fratello. Mi fa rabbia che su rai1 c'è il cantante mascherato… -