Governo: in corso incontro delegazione Leu con Draghi (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Adnkronos) - E' iniziato a Montecitorio l'incontro tra il presidente incaricato Mario Draghi e la delegazione di Liberi e Uguali, composta dai capigruppo di Camera e Senato, Federico Fornaro e Loredana De Petris. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Adnkronos) - E' iniziato a Montecitorio l'tra il presidente incaricato Marioe ladi Liberi e Uguali, composta dai capigruppo di Camera e Senato, Federico Fornaro e Loredana De Petris.

