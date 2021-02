Google collega con un super cavo in fibra Europa e Stati Uniti

(Di venerdì 5 febbraio 2021)ha completato la posa delDunant (immagine:ha terminato i lavori di posa delsottomarino cheVirginia Beach, negli, a Saint Hilaire de Riez, in Francia, attraversando l’Oceano Atlantico. I lavori di posa dei quasi 6.500 chilometri disono iniziati nel 2018 e ora questo immensomento permetterà ai dati di viaggiare alla velocità di 250 terabit al secondo. L’operazione di posa ha subito un leggero ritardo dovuto alla pandemia ma ora, grazie alla collaborazione tra Big G e SubCon, partner per il trasporto dati sottomarino responsabile della progettazione e della posa del, è finalmente operativo. Ilè stato ...

DDay.it - Digital Day

Google ha annunciato di aver completato il cavo sottomarino che collega USA ed Europa, e che viaggia a 250 Terabit al secondo.