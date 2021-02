GF VIP, Alfonso Signorini querela un ex concorrente? L'indiscrezione (Di venerdì 5 febbraio 2021) Febbraio sarà l'ultimo mese per la il Grande Fratello VIP 5. Quella del 2020-21 è stata un'edizione ricca di colpi di scena, alcuni gioiosi, altri tragici. Pochi giorni fa è venuto a mancare il fratello 27enne di Dayane Mello, un evento che ha influenzato irrimediabilmente i capitoli finali del reality. Tra meteore e concorrenti che hanno lasciato il segno Alcuni concorrenti hanno lasciato il segno, altri meno. Alla seconda categoria appartiene senza dubbio Stefano Bettarini, la cui permanenza nella casa più spiata d'Italia è durata pochissimo. L'ex calciatore, infatti, è stato squalificato per aver pronunciato una bestemmia poche ore dopo essere entrato in casa. Un episodio spiacevole, soprattutto per Bettarini, che avrebbe potuto giocarsi meglio l'opportunità televisiva. Ad ogni modo l'ex marito di Simona Ventura non ha digerito la decisione di Mediaset. Nei mesi scorsi non sono ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 5 febbraio 2021) Febbraio sarà l'ultimo mese per la il Grande Fratello VIP 5. Quella del 2020-21 è stata un'edizione ricca di colpi di scena, alcuni gioiosi, altri tragici. Pochi giorni fa è venuto a mancare il fratello 27enne di Dayane Mello, un evento che ha influenzato irrimediabilmente i capitoli finali del reality. Tra meteore e concorrenti che hanno lasciato il segno Alcuni concorrenti hanno lasciato il segno, altri meno. Alla seconda categoria appartiene senza dubbio Stefano Bettarini, la cui permanenza nella casa più spiata d'Italia è durata pochissimo. L'ex calciatore, infatti, è stato squalificato per aver pronunciato una bestemmia poche ore dopo essere entrato in casa. Un episodio spiacevole, soprattutto per Bettarini, che avrebbe potuto giocarsi meglio l'opportunità televisiva. Ad ogni modo l'ex marito di Simona Ventura non ha digerito la decisione di Mediaset. Nei mesi scorsi non sono ...

