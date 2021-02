Genoa-Napoli, i convocati di Gattuso: quattro assenti (Di venerdì 5 febbraio 2021) Gennaro Gattuso ha reso noti i convocati in vista del match contro il Genoa, sfida importante per un Napoli che arriva senza Koulibaly, Ghoulam e Fabian Ruiz fermi per via del Covid-19 e Mertens out per infortunio. Di seguito l’elenco completo: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Hysaj, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Cioffi. Recuperati Demme e Insigne. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 5 febbraio 2021) Gennaroha reso noti iin vista del match contro il, sfida importante per unche arriva senza Koulibaly, Ghoulam e Fabian Ruiz fermi per via del Covid-19 e Mertens out per infortunio. Di seguito l’elenco completo: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Hysaj, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Cioffi. Recuperati Demme e Insigne. SportFace.

