Fiorentina – Inter | tabellino | commento e highlight – VIDEO

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Anticipo della 21a giornata di Serie A Tim, edell’incontro al Franchi. Unain difficoltà ed alla ricerca di riscatto dopo una prima parte della stagione deludente affronta unin forma ma ferita dalla sconfitta di martedì sera in Coppa Italia contro la Juventus. Il campionato, si L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

23_Frog : Verso Fiorentina-Inter ???? #training #Inter #ForzaInter #FiorentinaInter - Corriere : L'Inter va a Firenze, Suning vuole restare (e cerca un socio): spunta il fondo Bain - Gazzetta_it : Gol! Fiorentina - Inter 0-2, rete di Perisic I. (INT) - marten_rory09 : RT @InterComps: Fiorentina 0-1 Inter (Nicolo Barella) Alexis Sanchez assist - OhWhatFun__ : RT @InterComps: Fiorentina 0-1 Inter (Nicolo Barella) Alexis Sanchez assist -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Inter

... hanno dato tanto all'e faranno scelte oculate nel rispetto della storia di questa società - ha detto l'amministratore delegato nerazzurro prima del fischio iniziale diai ...Aleksandr Kokorin ha esordito con la maglia dellain occasione del match contro l': debutto anche per l'altro nuovo acquisto Kevin MalcuitI nerazzurri mettono pressione al Milan. L’Inter dimentica la sconfitta contro la Juventus nella semifinale di andata di Coppa Italia e ottiene una preziosa vittoria sul campo della Fiorentina ...Prosegue la Serie A con gli incontri della ventunesima. Come di consueto Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE i tabellini delle partite in programma, fornendo anche ...