Fabrizio Frizzi | eroe | che fine ha fatto la ragazza a cui salvò la vita?

Leggi su chenews

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Oggi è il compleanno di. Anni fa fu un vero e proprio angelo custode elaad una bambina malata: chehaValeria? foto facebookOggi è il compleanno di. Il conduttore tv avrebbe compiuto 63 anni. Il dolore per la sua scomparsa è ancora vivido nella mente e nel cuore dei più. È stato senza dubbio uno dei più amati personaggi della tv, adorato dai colleghi, osannato dai fan e amato dalla sua splendida famiglia. D’altronde, il suo carattere affabile e il suo buon cuore non potevano che farcelo prediligere. Forse non tutti si ricorderanno cheè stato anche un angelo sulla Terra. Infatti, l’uomoladi una bambina ...