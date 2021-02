Draghi | prima il Recovery poi il Quirinale Video-intervista a Lamberto Dini

(Di venerdì 5 febbraio 2021)ci apre la porta di casa raggiante. “Presidente, è l’effetto?”. “Era ora, è un bel giorno”. L’appartamento è un archivio vivente dei suoi anni “al servizio della Repubblica”. Quindici da direttore generale di Banca d’Italia, due da ministro del Tesoro, altri due da presidente del Consiglio, dal 1994 al 1996, cinque da ministro degli Esteri. Ci facciamo spazio in un labirinto di ritratti, dipinti, specchi.prende in mano divertito una matrioska con il volto di Silvio Berlusconi. Dentro, uno strato dopo l’altro, compaiono Amato, D’Alema, Prodi, e infine lui, il premier “tecnico”. In queste ore, a Palazzo Chigi, c’è un altro tecnico pronto a prendere le redel governo. Mario, lui, lo conosce bene. Dai tempi di Palazzo Koch, poi alla direzione ...

L'ex premier, non solo ha dato il via libera ad un governo, non solo ha di fatto preso la ... Una è quella della Salute, dove Roberto Speranza è da un anno inlinea contro il Covid ed ...Così eccola la seconda mossa in poche ore di, nel mercoledì dove ha messo le basi per provarci.l'incontro con Conte di oltre un'ora, a Palazzo Chigi. Poi la telefonata a Grillo. Il M5s ...Non l’ha detto espressamente. Non è nello stile di Mario Draghi essere tranchant. Nel suo primo giro di consultazioni a Montecitorio, penna Bic in pugno per prendere appunti, ...(Teleborsa) - Il Quirinale segue con attenzione, seppur a debita distanza, l'evoluzione della situazione politica dopo che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affidato l'incarico a Mar ...