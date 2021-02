Dominik Paris è tornato | successo nella discesa di Garmisch

(Di venerdì 5 febbraio 2021)ha vinto lalibera diPartenkirchen. Quinto posto per Christof Innerhofer.PARTENKIRCHEN (GERMANIA) –libera diPartenkirchen a. L’azzurro, alla vigilia dell’inizio dei Mondiali di Cortina, è riuscito a salire sul gradino più alto del podio. Una prova perfetta per il nostro atleta, al primodopo il grave infortunio al ginocchio. L’azzurro ha preceduto di 37 centesimi lo svizzero Beat Feuz e di 40 l’austriaco Matthias Mayer. Gli altri azzurri Da segnalare anche l’ottima prova di Christof Innerhofer. L’azzurro ha concluso in quinta posizione con 72 centesimi di svantaggio dal suo compagno di squadra. A punti anche Matteo ...

ItaliaTeam_it : UN LEONE! ?? Dominik Paris trionfa nella discesa di Garmisch Partenkirchen. RT e andiamooooooo! ?? #ItaliaTeam |… - Eurosport_IT : IL RE É TORNATO! ?? Fantastica gara di Dominik Paris che conquista la discesa libera di Garmisch Partenkirchen: 1ª… - Eurosport_IT : SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?????? Dominik Paris domina la discesa di Garmisch-Partenkirchen e c… - nitroale41 : RT @Eurosport_IT: SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?????? Dominik Paris domina la discesa di Garmisch-Partenkirchen e conquis… - davidesartori84 : RT @Eurosport_IT: IL RE É TORNATO! ?? Fantastica gara di Dominik Paris che conquista la discesa libera di Garmisch Partenkirchen: 1ª vittor… -

Ultime Notizie dalla rete : Dominik Paris

ha vinto la discesa libera di Garmisch - Partenkirchen , in Germania. L'azzurro, con il tempo di 1.33.81, ha preceduto lo svizzero Beat Feuz (+0.37) e l'austriaco Matthias Mayer (+0.40).DIRETTA DISCESA GARMISCH: VITTORIA DIha vinto la discesa di Garmisch , possiamo allora celebrare la prima vittoria stagionale del grande velocista azzurro in Coppa del Mondo : un successo che ha un sapore speciale per ...Un fantastico Dominik Paris ha vinto la discesa libera di Garmisch, in Germania, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile. E' la prima vittoria di Paris dopo il rientro dal grave infortuni ...Dominik Paris ha vinto la discesa libera di Garmisch Partenkirchen. Quinto posto per Christof Innerhofer. Il resoconto della gara.