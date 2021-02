Covid, in Lombardia 39.003 tamponi e 2.504 positivi: 124 a Bergamo (Di venerdì 5 febbraio 2021) In Lombardia diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-3). A fronte di 39.003 tamponi effettuati, sono 2.504 i nuovi positivi (6,4%). I guariti/dimessi sono 1.152, 46 i decessi. I dati di venerdì 5 febbraio: – i tamponi effettuati: 39.003 (di cui 29.462 molecolari e 9.541 antigenici) totale complessivo: 5.815.964 – i nuovi casi positivi: 2.504 (di cui 84 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 470.500 (+1.152), di cui 3.225 dimessi e 467.275 guariti – in terapia intensiva: 359 (-3) – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.549 (+10) – i decessi, totale complessivo: 27.345 (+46) I nuovi casi per provincia: Milano: 600 di cui 243 a Milano città; Bergamo: 124; Brescia: 488; Como: 311; Cremona: 44; Lecco: 106; Lodi: 31; Mantova: 111; Monza e ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 5 febbraio 2021) Indiminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-3). A fronte di 39.003effettuati, sono 2.504 i nuovi(6,4%). I guariti/dimessi sono 1.152, 46 i decessi. I dati di venerdì 5 febbraio: – ieffettuati: 39.003 (di cui 29.462 molecolari e 9.541 antigenici) totale complessivo: 5.815.964 – i nuovi casi: 2.504 (di cui 84 ‘debolmente’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 470.500 (+1.152), di cui 3.225 dimessi e 467.275 guariti – in terapia intensiva: 359 (-3) – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.549 (+10) – i decessi, totale complessivo: 27.345 (+46) I nuovi casi per provincia: Milano: 600 di cui 243 a Milano città;: 124; Brescia: 488; Como: 311; Cremona: 44; Lecco: 106; Lodi: 31; Mantova: 111; Monza e ...

