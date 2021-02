Can Yaman, ormai è fatta. Il turco esce allo scoperto con Diletta Leotta: sono una coppia (Di venerdì 5 febbraio 2021) La notizia è stata finalmente ufficializzata sui social. Le settimane che l’hanno preceduta, caratterizzate da vociferare assorto e sospettare profondo, non sono state certo semplici da sostenere. Con una manciata di gelosia da parte della sezione più accanita delle fan del giovane spasimante, è giunta la conferma. L’attore turco Can Yaman e la bella giornalista Diletta Leotta sono una coppia. A comunicare la notizia è stato proprio lui, con un post che sottendeva proprio quello che le amanti dell’attore non volevano accettare. Per questo accanimento, infatti, nella prima foto pubblica della coppia, Yaman ha preferito disattivare i commenti, per evitare che la collera delle fan si abbattesse sulla giornalista. Can ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 5 febbraio 2021) La notizia è stata finalmente ufficializzata sui social. Le settimane che l’hanno preceduta, caratterizzate da vociferare assorto e sospettare profondo, nonstate certo semplici da sostenere. Con una manciata di gelosia da parte della sezione più accanita delle fan del giovane spasimante, è giunta la conferma. L’attoreCane la bella giornalistauna. A comunicare la notizia è stato proprio lui, con un post che sottendeva proprio quello che le amanti dell’attore non volevano accettare. Per questo accanimento, infatti, nella prima foto pubblica dellaha preferito disattivare i commenti, per evitare che la collera delle fan si abbattesse sulla giornalista. Can ...

