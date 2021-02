Borrell a Mosca: «Momento difficile». Ma no a sanzioni (Di sabato 6 febbraio 2021) Il problema nelle relazioni tra Russia e Ue è la «mancanza di normalità: una situazione malsana che non giova a nessuno». Con queste parole il capo della diplomazia di Mosca, Sergej Lavrov, ha aperto i colloqui di ieri con l’Alto rappresentante Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. PUR RICONOSCENDO come i due paesi si siano guardati ultimamente «più come rivali che come partner», Borrell ha anche ribadito le molteplici aree di possibile cooperazione: dal digitale al … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 6 febbraio 2021) Il problema nelle relazioni tra Russia e Ue è la «mancanza di normalità: una situazione malsana che non giova a nessuno». Con queste parole il capo della diplomazia di, Sergej Lavrov, ha aperto i colloqui di ieri con l’Alto rappresentante Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep. PUR RICONOSCENDO come i due paesi si siano guardati ultimamente «più come rivali che come partner»,ha anche ribadito le molteplici aree di possibile cooperazione: dal digitale al … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

