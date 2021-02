Bologna, Destro e quell'addio non voluto da Mihajlovic (Di venerdì 5 febbraio 2021) Bologna - Solo quando il tempo stava ormai per scadere, Mattia Destro ha trovato dentro di sé la forza di lasciare Bologna . No, non avrebbe mai voluto farlo, nonostante il suo procuratore Luca ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 5 febbraio 2021)- Solo quando il tempo stava ormai per scadere, Mattiaha trovato dentro di sé la forza di lasciare. No, non avrebbe maifarlo, nonostante il suo procuratore Luca ...

sportli26181512 : #Bologna, Destro e quell'addio non voluto da Mihajlovic: Per il tecnico l'attaccante non sarebbe mai dovuto andare… - Formigoal : @il_gentlemaw Sicuramente, un bel destro dritto al secondo anello sarebbe stata la giocata migliore a mio avviso. P… - TuttoBolognaWeb : Repubblica - Destro e Gotti davanti. Ora per il Bologna ora conta solo salvarsi - - alexcobra11 : @scr_Mat @DaniloServadei Che Tomiyasu sia per distacco il migliore dei centrali del Bologna, non ho dubbi. Certo ch… - TuttoBolognaWeb : Carlino - Il Bologna aspetta Barrow, intanto Destro è rinato - -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Destro Bologna, Destro e quell'addio non voluto da Mihajlovic

BOLOGNA - Solo quando il tempo stava ormai per scadere, Mattia Destro ha trovato dentro di sé la forza di lasciare Bologna . No, non avrebbe mai voluto farlo, nonostante il suo procuratore Luca Puccinelli gli dicesse da tempo che solo lontano da Casteldebole si ...

PROBABILI FORMAZIONI GENOA NAPOLI/ Diretta tv, spazio per Maksimovic in difesa?

Ecco infatti che già in attacco si va verso la conferma del duo Destro - Shomurodov, visto che l'ex Bologna è fresco di doppietta: alle loro spalle saranno pronti a supporto come esterni di ...

Bologna, Destro e quell'addio non voluto da Mihajlovic Corriere dello Sport.it Orsolini in dubbio per la trasferta di Parma. Il Bologna valuta oggi la convocazione

Orsolini in dubbio per la trasferta di Parma. Il Bologna valuta oggi la convocazione. vedi letture. Riccardo Orsolini è in dubbio per la trasferta di Parma. Quanto piccolo lo si capirà meglio nelle pr ...

Rassegna Stampa del 5 Febbraio, Ballardini pensa a Scamacca dal 1'

Il Corriere dello Sport analizza Genoa-Napoli da lontano. In primo luogo via un approfondimento su tutte le sperimentazioni tattiche da 13 mesi ad oggi mister Gattuso porta avanti. Oggi però servirebb ...

- Solo quando il tempo stava ormai per scadere, Mattiaha trovato dentro di sé la forza di lasciare. No, non avrebbe mai voluto farlo, nonostante il suo procuratore Luca Puccinelli gli dicesse da tempo che solo lontano da Casteldebole si ...Ecco infatti che già in attacco si va verso la conferma del duo- Shomurodov, visto che l'exè fresco di doppietta: alle loro spalle saranno pronti a supporto come esterni di ...Orsolini in dubbio per la trasferta di Parma. Il Bologna valuta oggi la convocazione. vedi letture. Riccardo Orsolini è in dubbio per la trasferta di Parma. Quanto piccolo lo si capirà meglio nelle pr ...Il Corriere dello Sport analizza Genoa-Napoli da lontano. In primo luogo via un approfondimento su tutte le sperimentazioni tattiche da 13 mesi ad oggi mister Gattuso porta avanti. Oggi però servirebb ...