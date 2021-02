Basket | Champions League | le date | gli orari e le partite di Dinamo Sassari e Brindisi nella seconda fase

Leggi su oasport

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Il calendario dellaper quanto riguardae Happy Casa, le ultime due italiane rimaste inball2020-2021, è stato rilasciato in tutte le sue seiper ciascuna delle due. Esordio casalingo per la squadra di Gianmarco Pozzecco, che avrà poi due trasferte in Repubblica Ceca e Germania prima di avere un girone di ritorno sostanzialmente favorevole con il doppio impegno al PalaSerradimigni. Per quanto riguarda invece gli uomini allenati da Frank Vitucci, si comincia in Israle con l’Hapoel Holon, in un girone che ha ben quattro incroci con le due squadre turche, il Pinar Karsiyaka e il Tofas Bursa, per una situazione incertissima. Le prime due di ogni raggruppamento daranno ...