Viggo Mortensen contro gli Oscar: "David Cronenberg non è mai stato nominato, è inspiegabile" (Di giovedì 4 febbraio 2021) L'attore Viggo Mortensen ha parlato di David Cronenberg, criticando l'Academy per non averlo mai nominato ai premi Oscar. Viggo Mortensen ha criticato i membri dell'Academy per non aver mai assegnato una nomination ai premi Oscar a David Cronenberg, con cui ha collaborato per ben tre volte. L'attore, proprio grazie a La promessa dell'assassino diretto dal regista, ha ottenuto una candidatura ai prestigiosi riconoscimenti nella categoria Miglior Attore Protagonista. La star, che ha recentemente debuttato come regista con Falling, ha dichiarato a Uproxx: "Quello che non ho mai capito di David Cronenberg è che ha realizzato film per quasi mezzo secolo e molti sono dei ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 4 febbraio 2021) L'attoreha parlato di, criticando l'Academy per non averlo maiai premiha criticato i membri dell'Academy per non aver mai assegnato una nomination ai premi, con cui ha collaborato per ben tre volte. L'attore, proprio grazie a La promessa dell'assassino diretto dal regista, ha ottenuto una candidatura ai prestigiosi riconoscimenti nella categoria Miglior Attore Protagonista. La star, che ha recentemente debuttato come regista con Falling, ha dichiarato a Uproxx: "Quello che non ho mai capito diè che ha realizzato film per quasi mezzo secolo e molti sono dei ...

