Venuti: “Con l’Inter partita dura ma abbiamo dimostrato di giocarcela sempre” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ai canali social della Fiorentina ha parlato in vista della gara di domani il difensore dei viola, Lorenzo Venuti. Queste le sue parole: “Sarà una partita difficile contro l’Inter, sappiamo le loro qualità e la loro forza, so o una squadra attrezzata per vincere lo scudetto. Ma abbiamo dimostrato nei due ultimi incontri contro i nerazzurri che possiamo dire la nostra. In campionato e in Coppa Italia abbiamo perso sempre nel finale e quindi con un pò di attenzione possiamo strappare un risultato positivo contro di loro”. Foto: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ai canali social della Fiorentina ha parlato in vista della gara di domani il difensore dei viola, Lorenzo. Queste le sue parole: “Sarà unadifficile contro, sappiamo le loro qualità e la loro forza, so o una squadra attrezzata per vincere lo scudetto. Manei due ultimi incontri contro i nerazzurri che possiamo dire la nostra. In campionato e in Coppa Italiapersonel finale e quindi con un pò di attenzione possiamo strappare un risultato positivo contro di loro”. Foto: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

1211andreas : RT @umanesimo: 9/n Il 27/2/2020 Salvini, segretario del partito italiano di maggioranza, sale al Quirinale e parla con Mattarella. Pochi gi… - ObsoletusH : @AlienoGrigio17 @borghi_claudio @GiuseppeConteIT perché abbia fatto questa scena con il tavolino all'esterno, non s… - _yoongix93 : non sono venuti benissimo però volevo delle foto con la Rap Line - BrutalDeluxe2 : @tiburzio_elba @Nicola_Bressi La violenza non e' solo quella degli eco-terroristi che fanno irruzione nei laborator… - totofaz : @edcguitar 2 cose: - Bravissimo ????(ma già lo sapevo) - ho visto i Queen l’unica volta che sono venuti in n Italia a… -