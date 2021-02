Uomini e donne, registrazione 3 febbraio: Maurizio G. ha preso in giro Gemma? (Di giovedì 4 febbraio 2021) La registrazione di Uomini e donne del 3 febbraio ha visto ancora una volta come protagonista la dama storica Gemma Galgani. Dalle anticipazioni fornite da Il Vicolo delle news, veniamo a sapere che Gemma ha insinuato che il cavaliere Maurizio G. la stia conoscendo solo per acquisire visibilità. Una tesi che sembra aver trovato riscontro nel momento in cui anche Maria De Filippi ha messo in dubbio la sincerità del cavaliere, ponendolo davanti ad una scelta: Maria Tona o Gemma Galgani. Da quanto si apprende, il cavaliere non ha dato una preferenza e ha preferito prendersi del tempo, mentre Tina ha chiesto di cacciarlo dal programma. I dubbi su Maurizio G., il cavaliere che sta uscendo con Gemma e Maria Tona Le ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ladidel 3ha visto ancora una volta come protagonista la dama storicaGalgani. Dalle anticipazioni fornite da Il Vicolo delle news, veniamo a sapere cheha insinuato che il cavaliereG. la stia conoscendo solo per acquisire visibilità. Una tesi che sembra aver trovato riscontro nel momento in cui anche Maria De Filippi ha messo in dubbio la sincerità del cavaliere, ponendolo davanti ad una scelta: Maria Tona oGalgani. Da quanto si apprende, il cavaliere non ha dato una preferenza e ha preferito prendersi del tempo, mentre Tina ha chiesto di cacciarlo dal programma. I dubbi suG., il cavaliere che sta uscendo cone Maria Tona Le ...

FiorellaMannoia : Dicembre 2020 posti di lavoro persi. Donne: 99000, uomini 2000. Le donne stanno pagando il prezzo più alto. - matteosalvinimi : ...L’Italia non merita di essere in ostaggio di incapaci, voltagabbana, perdenti seriali di elezioni e amanti delle… - TeresaBellanova : Quando parliamo di piano vaccinale, di crisi economica, di giustizia, di scuola, di nuovo welfare, stiamo parlando… - Capitanomio : @GigiGx La sommossa x uomini e donne...siete seri quando dite ste cose o non riflettete abbastanza? - MariaErrichiel5 : RT @RescueMed: ?? Due imbarcazioni con persone in fuga dalla #Libia,sono ORA in pericolo: ~110 donne, uomini e bambini su un gommone che st… -