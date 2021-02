Trent’anni fa usciva Innuendo, l’ultimo album dei Queen con Freddie Mercury (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il 4 febbraio 1991 usciva Innuendo, ambizioso quanto straordinario album dei Queen, reduci allora dal successo di A Kind Of Magic e The Miracle. Nessuno di noi, all’epoca, poteva saperlo, ma sarebbe stato l’ultimo lavoro della band con Freddie Mercury. Il frontman, infatti, veniva a mancare il 24 novembre dello stesso anno. Leggendo tra le righe dei testi, viaggiando nell’atmosfera di quelle tracce e osservando attentamente le immagini dei video si potevano, però, già cogliere gli indizi della malattia. Il senso di paura per la morte è presente in tutto il disco. La copertina di Innuendo, quattordicesimo album dei QueenChi ha visto Bohemian Rhapsody, il film di Bryan Singer dedicato ai Queen, potrebbe ... Leggi su wired (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il 4 febbraio 1991, ambizioso quanto straordinariodei, reduci allora dal successo di A Kind Of Magic e The Miracle. Nessuno di noi, all’epoca, poteva saperlo, ma sarebbe statolavoro della band con. Il frontman, infatti, veniva a mancare il 24 novembre dello stesso anno. Leggendo tra le righe dei testi, viaggiando nell’atmosfera di quelle tracce e osservando attentamente le immagini dei video si potevano, però, già cogliere gli indizi della malattia. Il senso di paura per la morte è presente in tutto il disco. La copertina di, quattordicesimodeiChi ha visto Bohemian Rhapsody, il film di Bryan Singer dedicato ai, potrebbe ...

m_simax : RT @uBCfumetti: Giusto trent'anni fa usciva Tuareg, il capolavoro di Guido Nolitta e Roberto Diso per la trasferta africana di #MisterNo.… - comedian72 : RT @uBCfumetti: Giusto trent'anni fa usciva Tuareg, il capolavoro di Guido Nolitta e Roberto Diso per la trasferta africana di #MisterNo.… - FumodiChina : RT @uBCfumetti: Giusto trent'anni fa usciva Tuareg, il capolavoro di Guido Nolitta e Roberto Diso per la trasferta africana di #MisterNo.… - uBCfumetti : Giusto trent'anni fa usciva Tuareg, il capolavoro di Guido Nolitta e Roberto Diso per la trasferta africana di… - longtake_it : Il 31 gennaio 1991, esattamente trent'anni fa, usciva nei cinema italiani #Mediterraneo di #GabrieleSalvatores ??… -