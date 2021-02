Stadio Fiorentina | restauro Franchi unica via Commisso | ‘Non pago’ Giani | ‘Farlo a Campi? Serve la viabilità | ma non decidono i privati’

Leggi su ilfattoquotidiano

Venerdì 5 febbraio 2021. Una data destinata all'agenda storica dellae a quella di Rocco: sarà aperto infatti il cantiere per la costruzione del nuovo centro sportivo Viola Park, a Bagno a Ripoli, un paese di 26mila abitanti sulle colline fiorentine, ad una quindicina di minuti dal centro storico. Il Viola Park, chepromette sarà all'avanguardia in Italia e in Europa, si snoderà su 25 ettari con ottoda calcio, due piccoli stadi (da 1.500 e 3mila posti), aree fitness e terapia, ristoranti, uffici, foresterie, 400 posti auto. Qui si alleneranno tutti gli atleti della. Da Ribery alla squadra femminile fino ai giovani. Costerà 80 milioni e si annuncia come il fiore all'occhiello dell'era, iniziata il 6 giugno di due anni fa, quando il ...