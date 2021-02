Si finge minorenne sui social per estorcere denaro a 74enne: arrestata (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma – Al termine di una complessa attivita’ investigativa, i Carabinieri della Stazione Roma Parioli hanno individuato una donna italiana di 65 anni, nullafacente e gia’ nota alle forze dell’ordine, che nei mesi tra giugno e ottobre 2020, fingendosi minorenne, dopo aver intrapreso con l’uomo una serie di scambi telefonici, soprattutto di messaggeria istantanea su diversi social network, lo ha poi costretto a farsi consegnare, tramite bonifico bancario, la somma di 7.700 euro, dietro minaccia di denunciare la loro fantomatica storia amorosa, prima al padre e poi presentando una formale denuncia tramite il loro avvocato, a cui avevano, sempre a suo dire, gia’ fornito tutto il materiale che si erano scambiati sulla nota piattaforma di messaggistica. La donna e’ stata rintracciata e arrestata a Chiavari (GE), con la ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma – Al termine di una complessa attivita’ investigativa, i Carabinieri della Stazione Roma Parioli hanno individuato una donna italiana di 65 anni, nullafacente e gia’ nota alle forze dell’ordine, che nei mesi tra giugno e ottobre 2020,ndosi, dopo aver intrapreso con l’uomo una serie di scambi telefonici, soprattutto di messaggeria istantanea su diversinetwork, lo ha poi costretto a farsi consegnare, tramite bonifico bancario, la somma di 7.700 euro, dietro minaccia di denunciare la loro fantomatica storia amorosa, prima al padre e poi presentando una formale denuncia tramite il loro avvocato, a cui avevano, sempre a suo dire, gia’ fornito tutto il materiale che si erano scambiati sulla nota piattaforma di messaggistica. La donna e’ stata rintracciata ea Chiavari (GE), con la ...

