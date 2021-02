Pordenone Città Futura, percorso partecipato al femminile per una città a misura di donna (Di giovedì 4 febbraio 2021) Verranno presentati pubblicamente on line sulla piattaforma gotomeeting venerdì 5 febbraio alle 17 gli esiti di “Pordenone città Futura” percorso partecipato al femminile per immaginare e costruire la città di domani, realizzato dall’Assessorato alle pari opportunità del Comune di Pordenone, grazie a un contributo straordinario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in partnership con Anci Fvg, Anci Federsanità Fvg, Ordine dei giornalisti Fvg. Progettazione e realizzazione del’intervento sono state affidate all’Ires Fvg Impresa sociale: la project manager Chiara Cristini, esperta di politiche di genere, ha lavorato in team con Alan Mattiassi, psicologo del gioco e formatore e Michele Viel, educatore esperto di ... Leggi su udine20 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Verranno presentati pubblicamente on line sulla piattaforma gotomeeting venerdì 5 febbraio alle 17 gli esiti di “alper immaginare e costruire ladi domani, realizzato dall’Assessorato alle pari opportunità del Comune di, grazie a un contributo straordinario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in partnership con Anci Fvg, Anci Federsanità Fvg, Ordine dei giornalisti Fvg. Progettazione e realizzazione del’intervento sono state affidate all’Ires Fvg Impresa sociale: la project manager Chiara Cristini, esperta di politiche di genere, ha lavorato in team con Alan Mattiassi, psicologo del gioco e formatore e Michele Viel, educatore esperto di ...

pordenoneoggi : Un percorso partecipato e al femminile per la città di domani - comunepordenone : ?? Conosci #AssociazioniOnline? É il servizio #gratuito che permette alle #associazioni di pubblicare #informazioni… - pordenoneoggi : Auto elettriche, attivate in città le prime due colonnine - IlCite : La prossima primavera si andrà al voto per le #amministrative in molte città tra cui Bologna Caserta Milano Napoli… - violet6femme : RT @Birnbaumchen: Ah, qualche giorno fa ha inaugurato un parco ai 'martiri delle foibe', se non è un'ossessione questa... -

Ultime Notizie dalla rete : Pordenone Città Musei, a Pordenone tre mostre in centro città

Dal 3 febbraio hanno riaperto al pubblico i musei. Anche a Pordenone, il pubblico può nuovamente accedere alla Galleria Harry Bertoia, al Museo d'arte e al Museo di storia naturale , precedentemente chiusi in osservanza delle regole anti Covid. Le mostre ...

Ritornano in città nonostante Daspo e divieti

... di cui tre indagate: un cittadino italiano, a Udine , per aver violato il Daspo, e due cittadini rumeni, a Pordenone , che hanno infranto il divieto di ritorno in città. Diverse le sanzioni elevate ...

Ecosistema Urbano. Ecco la classifica delle città per performance ambientali e le Best Practices - ECO dalle CITTA' Eco dalle Città Dal 3 febbraio hanno riaperto al pubblico i musei. Anche a, il pubblico può nuovamente accedere alla Galleria Harry Bertoia, al Museo d'arte e al Museo di storia naturale , precedentemente chiusi in osservanza delle regole anti Covid. Le mostre ...... di cui tre indagate: un cittadino italiano, a Udine , per aver violato il Daspo, e due cittadini rumeni, a, che hanno infranto il divieto di ritorno in. Diverse le sanzioni elevate ...