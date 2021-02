Nocera Inferiore, Covid al Liceo Vico: tutti in dad per un giorno (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoA causa del riscontro di un caso di contagio da Covid19, tutti gli alunni della sede del Liceo Classico “G.B. Vico” situata in piazza Cianciullo a Nocera Inferiore dovranno seguire domani, 5 febbraio, le lezioni a distanza. La scuola infatti resterà chiusa alla presenza degli alunni per consentire un intervento di sanificazione come ha fatto sapere la dirigente scolastica Lucia Federico con un’ apposita ordinanza inviata alle famiglie. Tutte le classi, pertanto, per la sola giornata di domani, saranno in DAD esclusiva secondo l’orario di lezione vigente. I Docenti si collegheranno con Classroom – G Suite. Il Dsga ha organizzato conseguentemente il servizio del Personale ATA. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoA causa del riscontro di un caso di contagio da19,gli alunni della sede delClassico “G.B.” situata in piazza Cianciullo adovranno seguire domani, 5 febbraio, le lezioni a distanza. La scuola infatti resterà chiusa alla presenza degli alunni per consentire un intervento di sanificazione come ha fatto sapere la dirigente scolastica Lucia Federico con un’ apposita ordinanza inviata alle famiglie. Tutte le classi, pertanto, per la sola giornata di domani, saranno in DAD esclusiva secondo l’orario di lezione vigente. I Docenti si collegheranno con Classroom – G Suite. Il Dsga ha organizzato conseguentemente il servizio del Personale ATA. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

