Moody’s | tematiche ESG sempre più centrali nell’era post-Covid

(Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) – La pandemia di-19 e le sue conseguenze economiche e sociali hanno rilanciato con forza leESG, riportando l’attenzione dei policymaker, degli investitori e delle aziende sulle azioni volte a sostenere una crescita “sostenibile” e leambientali, cui saranno inevitabilmente collegati anche la qualità del credito ed il merito creditizio. E’ quanto rilevaInvestor Service nell’ultimo rapporto “2021 outlook – Stimulus, transparency and policy alignment to amplify ESG trends”. Le principali economie cercheranno di integrare le politiche di ripresa economica e creazione dii di lavoro con lo sforzo di lungo termine per ridurre le emissioni di carbonio. I pacchetti “green” stanno collegando i fattori ambientali agli aiuti concessi o focalizzando l’attenzione ...