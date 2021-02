Meteo – Nuova tempesta invernale dal Week End (Di giovedì 4 febbraio 2021) Caldo anomalo? Sì, ma per poco. Teniamo conto che l’avvezione sahariana è causata da un poderoso affondo depressionario a ridosso dell’Europa occidentale, affondo che gradualmente dopo aver risucchiato l’aria gelida continentale – progredirà verso levante determinando un peggioramento anche sulle nostre regioni. Il flusso oceanico porterà depressioni atlantiche ben più a sud rispetto alla tipica traiettoria Leggi su periodicodaily (Di giovedì 4 febbraio 2021) Caldo anomalo? Sì, ma per poco. Teniamo conto che l’avvezione sahariana è causata da un poderoso affondo depressionario a ridosso dell’Europa occidentale, affondo che gradualmente dopo aver risucchiato l’aria gelida continentale – progredirà verso levante determinando un peggioramento anche sulle nostre regioni. Il flusso oceanico porterà depressioni atlantiche ben più a sud rispetto alla tipica traiettoria

Lopinionista : Nuova edizione per Rai Green Meteo: da venerdì 5 febbraio le previsioni del tempo per i ragazzi… - ARPALiguria : #meteo Giovedì e Venerdì molte nubi e sporadiche piogge. Sabato nuova perturbazione, peggiora dalla sera su Centro-… - WaldenJulia2 : RT @iconameteo: La depressione tropicale #Lucas ha travolto la #NuovaCaledonia con venti violenti e piogge estremamente abbondanti. ?? http… - iconameteo : La depressione tropicale #Lucas ha travolto la #NuovaCaledonia con venti violenti e piogge estremamente abbondanti.… - abruzzoweb : METEO, IN ABRUZZO TEMPO STABILE E TEMPERATURE IN AUMENTO MA DOMENICA ARRIVA NUOVA PERTURBAZIONE -