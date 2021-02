Mbappé al Real Madrid? Parla Jesé: «Kylian ama i Blancos» (Di giovedì 4 febbraio 2021) Jesé Rodriguez ha Parlato dell’ipotetico futuro di Kylian Mbappé al Real Madrid Nel corso degli ultimi anni, spesse volte il nome di Kylian Mbappé è stato accostato al Real Madrid. E ora, a mettere in apprensione il PSG ci pensa Jesé Rodriguez, ex compagno del francese ai tempi parigini, in una intervista a Radio Marca. «Kylian vuole davvero andare al Real Madrid. Il suo idolo è sempre stato Cristiano Ronaldo. Ama il Real e sono sicuro che un giorno ci giocherà». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 febbraio 2021)Rodriguez hato dell’ipotetico futuro dialNel corso degli ultimi anni, spesse volte il nome diè stato accostato al. E ora, a mettere in apprensione il PSG ci pensaRodriguez, ex compagno del francese ai tempi parigini, in una intervista a Radio Marca. «vuole davvero andare al. Il suo idolo è sempre stato Cristiano Ronaldo. Ama ile sono sicuro che un giorno ci giocherà». Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Mbappé Real Psg, un ex mette paura: 'Vuole davvero andare al Real Madrid'

Mbappé: la Nike (e Lebron James) potrebbero spingerlo al Liverpool

Ed è il caso del Liverpool, che ormai da tempo fa concorrenza al Real Madrid per Mbappé . L'attaccante rischia di restare un sogno, ma i Reds hanno in mente un piano, grazie anche all'aiuto della ...

