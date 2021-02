Maradona | le rivelazioni della cuoca del Diez | “Con le figlie aveva un rapporto speciale Tutti amici di Diego? Vi dico la mia”

Leggi su mediagol

(Di venerdì 5 febbraio 2021) La prematura scomparsa diArmandoha portato diversi misteri attorno a sè.Messi, l’ex portiere del Boca Juniors Gatti: “Faranno impazzire Leo come hanno fatto con”In quest'ultimo periodo sono state aperte delle indagini per provare a trovare dei colpevoli che avrebbero potuto evitare la morte del. Nelle ultime ore è tornata a parlare dell'asso argentino, Romina Rodriguez, lapersonale di.La chef del Pibe De Oro è rimasta con l'argentino fino all'ultimo ed era una delle poche persone che si trovava nella casa in cuiè poi deceduto. Romina Rodriguez ha voluto fare il punto sugli ultimi giorni di vita del, e sulchecon le.Per ...