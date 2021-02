Maggiorazione contributiva di 2 mesi l’anno per invalidi | a chi spetta?

Ultime Notizie dalla rete : Maggiorazione contributiva

Orizzonte Scuola

... c) sussidio APE Sociale con 63 anni di età e con una percentuale invalidante del 74%; d)con una percentuale invalidante del 75%: e) pensione di inabilità permanente e ......a fondo perduto hanno riguardato il sostegno del canone di locazione finalizzati alla... artigianali nonché dei servizi alla persona con estensione della prima lineaverso ...Il capogruppo Celic: «Molti non arrivano a fine mese» Pallotta: «Atto legittimo e solo per i lavoratori autonomi» ...Contributi a fondo perduto del decreto Ristori bis: l'Agenzia delle Entrate sta negando i finanziamenti a chi ha sede legale in zona rossa e sedi operative in zona arancione o gialla. I contribuenti p ...