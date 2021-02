M5s divisi su Draghi, ma 30% apre all’ex direttore della BCE: l’ipotesi del voto su Rousseau (Di giovedì 4 febbraio 2021) Governo Draghi M5s divisi, ipotesi voto Rousseau sempre più concreta. – Giovedì 4 febbraio 2021. Si entra nel vivo. Al via oggi le consultazioni del presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi per la formazione del nuovo esecutivo. L’ex presidente della Bce ha accettato con riserva il compito assegnatogli dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Ma avrà i numeri per la fiducia in Parlamento? Non sarà facile: gli occhi sono puntati soprattutto su il M5s. Luigi Di Maio ha ribadito il “no” a governi tecnici e non è escluso il voto su Rousseau. Difatti se i pentastellati si defilassero, non è detto che l’apporto di Forza Italia e dei centristi possa essere sufficiente. Nel MoVimento la situazione è tutt’altro che rosea: le posizioni dei grillini non ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 4 febbraio 2021) GovernoM5s, ipotesisempre più concreta. – Giovedì 4 febbraio 2021. Si entra nel vivo. Al via oggi le consultazioni del presidente del Consiglio incaricato Marioper la formazione del nuovo esecutivo. L’ex presidenteBce ha accettato con riserva il compito assegnatogli dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Ma avrà i numeri per la fiducia in Parlamento? Non sarà facile: gli occhi sono puntati soprattutto su il M5s. Luigi Di Maio ha ribadito il “no” a governi tecnici e non è escluso ilsu. Difatti se i pentastellati si defilassero, non è detto che l’apporto di Forza Italia e dei centristi possa essere sufficiente. Nel MoVimento la situazione è tutt’altro che rosea: le posizioni dei grillini non ...

jokervilma : RT @con_la_J: Media: i #pentastellati all'implosione! ?? Questa l'ho già sentita... Media: i #grillini divisi! ?? Sì va beh, anche questa non… - mig_box : Faccio zapping e su LA7 sento tutti fare dichiarazioni su quel che farà il M5S.. ovviamente il contrario di quel ch… - con_la_J : Media: i #pentastellati all'implosione! ?? Questa l'ho già sentita... Media: i #grillini divisi! ?? Sì va beh, anche… - francescoonofri : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Non sono d'accordo. Le elezioni ci saranno comunque e il cdx le vincerà meglio se… - francovessio : RT @lvoir: #M5S Non li volete? E io li rivoto, anche se azzoppati, divisi o come diavolo vuol farli passare la stampa, so che in 8 anni si… -