LIVE Italia-Danimarca 49-24 basket femminile, Qualificazioni Europei in DIRETTA: differenza enorme di livello all’intervallo (Di giovedì 4 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOP SCORER – Italia: Zandalasini 13; Danimarca: Jespersen 11 Finisce la prima metà di gara, totalmente dominata dalle azzurre che hanno 25 punti di vantaggio all’intervallo. 49-24 Entra da sinistra e segna con la destra Ryder. 49-22 Problemi? Niente paura: c’è Zanda che li risolve anche dalla media. 47-22 Taglia dal lato debole (in questo caso il sinistro) e segna Pedersen. 47-20 Zandalasini-Bestagno ed è +27 Italia. 45-20 1/2 Jespersen. Guadagna due liberi Jespersen a 2’30” dal termine del quarto. 45-19 Realizza l’aggiuntivo Zandalasini. 44-19 Penetra dal lato destro Zandalasini, segna, prende il fallo di Pedersen e va in lunetta con l’aggiuntivo. 42-19 Tripla di Ryder. 42-16 Che passaggio di Zanda! No look dal raddoppio per Bestagno che deve ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATOP SCORER –: Zandalasini 13;: Jespersen 11 Finisce la prima metà di gara, totalmente dominata dalle azzurre che hanno 25 punti di vantaggio. 49-24 Entra da sinistra e segna con la destra Ryder. 49-22 Problemi? Niente paura: c’è Zanda che li risolve anche dalla media. 47-22 Taglia dal lato debole (in questo caso il sinistro) e segna Pedersen. 47-20 Zandalasini-Bestagno ed è +27. 45-20 1/2 Jespersen. Guadagna due liberi Jespersen a 2’30” dal termine del quarto. 45-19 Realizza l’aggiuntivo Zandalasini. 44-19 Penetra dal lato destro Zandalasini, segna, prende il fallo di Pedersen e va in lunetta con l’aggiuntivo. 42-19 Tripla di Ryder. 42-16 Che passaggio di Zanda! No look dal raddoppio per Bestagno che deve ...

