Leao | finalmente la continuità | il valore si impenna | Milan News

Ultime Notizie dalla rete : Leao finalmente

Pianeta Milan

" Al Dall'Aranon ha segnato, ma ha danzato alle spalle di Ibra come se lo avesse fatto da quando è al Milan. Per i più distratti, era la prima volta: Rafa ha fatto il '10' ...... perché così condiziona anche Pioli che guarda caso ha sostituitoe non lui a Bologna. Il ... per avviarela pratica del rinnovo di Donnarumma....se la firma, o almeno l'annuncio ...L'allenatore ed ex giocatore rossonero Giuseppe Galderisi è stato contattato dalla redazione di MilanNews.it per commentare le ultime vicende in casa Milan, fra campo e mercato.IN CRESCITA - Meno pause e più sostanza: ora ci può fidare dell’attaccante lusitano, diventato un riferimento là davanti e non soltanto un’alternativa Invece, il portoghese si è dato un gran da fare a ...