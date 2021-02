L’app Microsoft OneDrive ora supporta pienamente Samsung Motion Photos (Di giovedì 4 febbraio 2021) Microsoft sta aggiungendo la riproduzione dei contenuti Samsung Motion Photos nella sua app di cloud storage OneDrive. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 4 febbraio 2021)sta aggiungendo la riproduzione dei contenutinella sua app di cloud storage. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

