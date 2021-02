John Elkann alla Ferrari predica umiltà

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Una squadra umile, che punta ad obiettivi realistici. E’ il credo di, presidente e CEO ad interim della, il quale auspica una risalita dopo che, la scorsa stagione, la Scuderia ha probabilmente toccato il fondo. Nel suo discorso,non vuole illudere nessuno, eanzi la prudenza in una stagione 2021 che si preannuncia difficile. Ma allo stesso tempo è fiducioso di poter vedere un Cavallino in ripresa. “Un grande passato non vuol dire per forza un grande presente e un grande futuro“, ha dichiarato. “Dobbiamo ricominciare con. Ovviamente non siamo soddisfatti dei nostri risultati in Formula 1; non abbiamo registrato risultati all’altezza della nostra storia. Dobbiamo ripartire da questa dolorosa realtà sia per noi stessi sia ...