(Di venerdì 5 febbraio 2021) Rinocommenta le questioni societarie dell', Sconcerti sentenzia: “Problemi societari?ha detto la verità, vengano pagati gli stipendi o si rischia grosso”Il direttore sportivo ex Palermo èvenuto in un'vista esclusiva ai microfoni di TMW Radio per parlare della difficoltosache il club nerazzurro sta attraversando negli ultimi mesi. La crisi del mondo calcistico e non solo nata - in maniera inevitabile - dall'avvento della pandemia ha segnato un calo nei profittini di ogni società nel panorama europeo. Problemi dall'alto calibro ma che, tuttavia, devono essere necessariamente affrontati, cercando di uscire nel migliore dei modi dal momento più buio del nuovo millennio, ...

Mediagol : #Inter, Foschi: 'Situazione economica pesante, tutto è partito da una cosa. Conte? Ho un consiglio da dargli'… - FcInterNewsit : Foschi: 'Inter, situazione pesante. Conte ora prova a stemperare la tensione' - infoitsport : TMW RADIO - Foschi: 'Roma, il caso Dzeko andava gestito meglio. Inter, c'è aria pesante' - fcin1908it : Foschi: 'Inter? Situazione pesante. Tutto parte da cosa hanno promesso all'inizio a Conte' - - francoisengo : @Paolo_Foschi @AIA_it @SerieA la prossima della fiorentina è con l'inter -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Foschi

Mediagol.it

Nello scorso weekend i granata hanno pareggiato in casa dell', quindi hanno sfruttato al ... Sava; Aceto, Spina, Celesia;, Karamoko, Tesio, Adopo, Freddi Greco; Horvath, Vianni. QUOTE E ......perché il Palermo stava per fallire - afferma Rinoa Il Giornale di Sicilia - . Paratici e Cherubini sono due amici, lo hanno riscattato per via della situazione. Era tutto fatto per l', ...Inter, c'è aria pesante'. vedi letture. Il direttore sportivo Rino Foschi a TMW Radio, durante Maracanà, ha detto la sua sui casi del momento. Roma, la situazione Dzeko sembra essere rientrata. Come g ...Rino Foschi ha parlato anche del caso Suarez: 'Hanno cercato di fare una cosa che non era possibile, per tempistiche'.