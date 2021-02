Immissioni in ruolo docenti 2021/22: come avverranno per Infanzia e Primaria (Di giovedì 4 febbraio 2021) I posti disponibili per il prossimo anno scolastico saranno ripartiti al 50% tra GaE e Concorsi, 2016 - 2018, inclusa la fascia aggiuntiva. Difficilmente il nuovo Concorso ordinario per Infanzia e Primaria, slittato al corrente anno, verrà espletato e concluso in tempo utile per le Immissioni in ruolo 2021/22. I dettagli. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 4 febbraio 2021) I posti disponibili per il prossimo anno scolastico saranno ripartiti al 50% tra GaE e Concorsi, 2016 - 2018, inclusa la fascia aggiuntiva. Difficilmente il nuovo Concorso ordinario per, slittato al corrente anno, verrà espletato e concluso in tempo utile per lein/22. I dettagli. L'articolo .

infoitinterno : Immissioni in ruolo da concorsi docenti 2016 e 2018: quanto tempo ancora e quanti posti per coronare il sogno dell’… - zazoomblog : Immissioni in ruolo da concorsi docenti 2016 e 2018: quanto tempo ancora e quanti posti per coronare il sogno dell… - orizzontescuola : Immissioni in ruolo da concorsi docenti 2016 e 2018: quanto tempo ancora e quanti posti per coronare il sogno dell… - zazoomblog : Pensionamenti docenti 35.000 posti per mobilità e immissioni in ruolo. I numeri per provincia - #Pensionamenti… -