Il Cts dà il via libera a Sanremo: all'Ariston vietati baci, abbracci, contatti e calche (Di giovedì 4 febbraio 2021) di Manuela Ballo Il Comitato tecnico scientifico ha dato il via libera al festival di Sanremo. Senza spettatori, come logico. Gli esperti, riferisce l'Ansa, hanno approvato il protocollo anti - Covid ... Leggi su globalist (Di giovedì 4 febbraio 2021) di Manuela Ballo Il Comitato tecnico scientifico ha dato il viaal festival di. Senza spettatori, come logico. Gli esperti, riferisce l'Ansa, hanno approvato il protocollo anti - Covid ...

TgLa7 : #Covid: da Cts via libera allo sci dal 15/2 in Regioni gialle - stebellentani : Il CTS ha dato via libera agli impianti sciistici dal 15 febbraio (solo in giallo) - repubblica : Sanremo, via libera del Cts: il Festival si farà con le disposizioni Rai per blindare l'Ariston - benny_bove : RT @TgLa7: #Covid: da Cts via libera allo sci dal 15/2 in Regioni gialle - serenel14278447 : Dal Cts via libera allo sci dal 15 febbraio nelle Regioni gialle. Corriere della sera. -