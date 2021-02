Giuseppe Conte: “Non ho mai ostacolato Draghi, auspico un governo politico” (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Da me non è arrivato nessun ostacolo a Draghi, i sabotatori cercateli altrove”. Così il presidente del Consiglio uscente, Giuseppe Conte, in una conferenza stampa davanti a Palazzo Chigi, oggi 4 febbraio. Il premier ha spiegato di aver “sempre lavorato per il bene del Paese e perché si possa formare un nuovo governo”. E quindi ha chiarito l’auspicio di “un esecutivo politico che sia solido e che abbia la sufficiente coesione per fare scelte politiche”. “Mi rivolgo agli amici M5S: io ci sarò” Giuseppe Conte ha quindi proseguito rivolgendosi ai pentastellati. “Agli amici del M5s dico: io ci sono e ci sarò“. “Le urgenze del Paese richiedono scelte politiche, non possono essere affidate a squadre di tecnici”, ha poi sottolineato Conte. Il premier ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Da me non è arrivato nessun ostacolo a, i sabotatori cercateli altrove”. Così il presidente del Consiglio uscente,, in una conferenza stampa davanti a Palazzo Chigi, oggi 4 febbraio. Il premier ha spiegato di aver “sempre lavorato per il bene del Paese e perché si possa formare un nuovo”. E quindi ha chiarito l’auspicio di “un esecutivoche sia solido e che abbia la sufficiente coesione per fare scelte politiche”. “Mi rivolgo agli amici M5S: io ci sarò”ha quindi proseguito rivolgendosi ai pentastellati. “Agli amici del M5s dico: io ci sono e ci sarò“. “Le urgenze del Paese richiedono scelte politiche, non possono essere affidate a squadre di tecnici”, ha poi sottolineato. Il premier ...

