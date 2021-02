Emanuele | ucciso di botte ad Alatri | sconto della pena agli imputati

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Riduzione di, nell’ambito del processo di secondo grado, per glinel processo per la morte diMorganti, il ventenne di Tecchiena, deceduto dopo un pestaggio ad, in provincia di Frosinone. I giudiciCorte d’Assise di appello di Roma hanno fissato a 14 anni la condanna per Michel Fortuna, Paolo Palmisani e Mario Castagnacci condannati in primo grado a 16 anni. Per loro resta l’accusa di omicidio preterintenzionale: i giudici non hanno accolto la richiesta del pg che aveva ipotizzato l’omicidio volontario. I magistrati hanno, inoltre, confermato l’assoluzione per Franco Castagnacci, padre di Mario.