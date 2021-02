E se in Italia creassimo delle apposite rage room in ospedali e scuole?

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Dopo aver parlato del burnout come la nuova sindrome da smart-working abbiamo deciso di concentrarci sul burnout nella sua definizione originale, quello che – in particolar modo – riguarda le professioni dei caregiver. Chi si prende cura degli altri e vive sempre a stretto contatto con il loro dolore ha avuto parecchio da fare nell’ultimo anno. L’emergenza Covid ha riempito le corsie di infermieri, medici e personale sanitario costantemente sottoposto a livelli di stress esagerati, tra turni infiniti e pressioneera altalenante con picchi di difficile gestione la scorsa primavera e lo scorso autunno. Al burnout di medici e infermieri ci ha pensato Colline di tristezza, «artista non-cantante» torinese – come si definisce lui – che tiene molto alla sua privacy e da sempre si è fatto carico di fare « appelli su differenti temi: veganismo, mobilità sostenibile, ...