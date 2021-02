Dead Cells debutta su mobile in Cina ma con un nome diverso, 'Reborn Cells' (Di giovedì 4 febbraio 2021) Anche se ormai sono quasi 4 anni dall'uscita di Dead Cells, il gioco ha debuttato recentemente anche in Cina. Fin dal suo arrivo ha riscosso un enorme successo, tanto che ora si trova in prima posizione nella classifica dei giochi iOS a pagamento. La cosa particolare è che in realtà il gioco sviluppato da Motion Twin in Cina è stato pubblicato con un altro nome, ovvero "Reborn Cells". Questo perché, come spiega l'analista Daniel Ahmad, l'ente che regola i giochi chiede agli sviluppatori di non usare parole negative come "morte". "Dead Cells, il platform d'azione roguelike di Motion Twin, è stato lanciato oggi in Cina sui dispositivi ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 4 febbraio 2021) Anche se ormai sono quasi 4 anni dall'uscita di, il gioco hato recentemente anche in. Fin dal suo arrivo ha riscosso un enorme successo, tanto che ora si trova in prima posizione nella classifica dei giochi iOS a pagamento. La cosa particolare è che in realtà il gioco sviluppato da Motion Twin inè stato pubblicato con un altro, ovvero "". Questo perché, come spiega l'analista Daniel Ahmad, l'ente che regola i giochi chiede agli sviluppatori di non usare parole negative come "morte". ", il platform d'azione roguelike di Motion Twin, è stato lanciato oggi insui dispositivi ...

