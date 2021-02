Dayane Mello resta al «Gf Vip» (e i coinquilini le «offrono» la vittoria) (Di giovedì 4 febbraio 2021) Una grande lanterna bianca è volata in cielo, all’imbrunire di mercoledì. Dayane Mello l’ha guardata fluttuare, sul viso piccole lacrime. «Non posso andare in Brasile perché poi non potrei più tornare», ha spiegato ai coinquilini, reclusi con lei nella Casa del Grande Fratello Vip. «Quello che avevo con Lucas», uno dei suoi nove fratelli, «Era un rapporto diverso da quello che ho con Juliano. Lucas era un ragazzo perbene. Amava i suoi amici e ha cercato di giocare a football. Era molto cucciolo, il nostro cucciolo. Da piccolo, gli cambiavamo il pannolino», ha raccontato la modella, il cui fratello minore è morto d’improvviso in Brasile, vittima di un incidente stradale. Leggi su vanityfair (Di giovedì 4 febbraio 2021) Una grande lanterna bianca è volata in cielo, all’imbrunire di mercoledì. Dayane Mello l’ha guardata fluttuare, sul viso piccole lacrime. «Non posso andare in Brasile perché poi non potrei più tornare», ha spiegato ai coinquilini, reclusi con lei nella Casa del Grande Fratello Vip. «Quello che avevo con Lucas», uno dei suoi nove fratelli, «Era un rapporto diverso da quello che ho con Juliano. Lucas era un ragazzo perbene. Amava i suoi amici e ha cercato di giocare a football. Era molto cucciolo, il nostro cucciolo. Da piccolo, gli cambiavamo il pannolino», ha raccontato la modella, il cui fratello minore è morto d’improvviso in Brasile, vittima di un incidente stradale.

