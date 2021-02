Dayane Mello, la telefonata con la figlia Sofia dopo la morte del fratello Lucas (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dayane Mello telefona alla figlia Sofia dopo la morte del fratello Lucas: la modella brasiliana racconta tutto al Grande fratello Vip. Dayane Mello, dopo la morte del fratello Lucas, ha potuto sentire telefonicamente la figlia Sofia. La modella brasiliana che ha deciso di rientrare nella casa del Grande fratello Vip non potendo raggiungere il Brasile L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 4 febbraio 2021)telefona allaladel: la modella brasiliana racconta tutto al GrandeVip.ladel, ha potuto sentire telefonicamente la. La modella brasiliana che ha deciso di rientrare nella casa del GrandeVip non potendo raggiungere il Brasile L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

