Crisi di governo: Giuseppe Conte “ho sbagliato a dimettermi”. Futuro con Draghi? (Di giovedì 4 febbraio 2021) Crisi di governo: le ultime “amare” considerazioni del Presidente del Consiglio dimissionario Giuseppe Conte secondo le indiscrezioni riportate dagli organi di stampa nelle ultime ore. D’altra parte, non si può ancora escludere che all’avvocato del popolo venga riservato un posto nel prossimo esecutivo a guida Draghi, qualora nascesse. Crisi di governo: le ultime “amare” considerazioni di Conte Crisi di governo: “Ho sbagliato a dimettermi” questa l’ultima – amara – considerazione che le indiscrezioni di stampa mettono in bocca al Presidente del Consiglio dimissionario Giuseppe Conte. Non voleva rimanere ostaggio di Renzi ma ha ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 4 febbraio 2021)di: le ultime “amare” considerazioni del Presidente del Consiglio dimissionariosecondo le indiscrezioni riportate dagli organi di stampa nelle ultime ore. D’altra parte, non si può ancora escludere che all’avvocato del popolo venga riservato un posto nel prossimo esecutivo a guida, qualora nascesse.di: le ultime “amare” considerazioni didi: “Ho” questa l’ultima – amara – considerazione che le indiscrezioni di stampa mettono in bocca al Presidente del Consiglio dimissionario. Non voleva rimanere ostaggio di Renzi ma ha ...

